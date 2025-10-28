Marathonmatch in LA: Freeman rettet die Dodgers

Nach 18 Innings und fast sieben Stunden auf dem Spielfeld haben die Los Angeles Dodgers die Toronto Blue Jays im zweitlängsten World-Series-Match der Geschichte mit 6:5 geschlagen und sich im Finale der Major League Baseball (MLB) erstmals die Führung geholt. Der Sieg im Marathonmatch brachte dem Titelverteidiger das 2:1 in der Best-of-seven-Serie ein.

Nach zwei Spielen in Kanada wurde die Serie am Montag (Ortszeit) in Kalifornien fortgesetzt - und wie: Nach sieben Innings stand es 5:5, dann gelang es im Dodger Stadium lange Zeit keinem Team mehr zu punkten. Für die Entscheidung sorgte First Baseman Freddie Freeman kurz vor Mitternacht nach 6:39 Stunden mit einem Homerun.

Das längste World-Series-Spiel fand 2018 ebenfalls im Dodger Stadium statt, auch damals war es das dritte Duell: LA schlug die Boston Red Sox nach 18 Innings und 7:20 Stunden 3:2.

Weiter geht es am schon in der Nacht zum Mittwoch (01.00 Uhr MEZ) mit dem zweiten Duell in Los Angeles. Toronto hatte das Auftaktspiel des MLB-Finales überraschend klar gewonnen (11:4), danach war den favorisierten Dodgers der Ausgleich gelungen (5:1).

Toronto stand zum bislang letzten Mal bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale. LA könnte als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.