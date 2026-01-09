Nachdem er positiv auf ein Abbauprodukt von Steroiden getestet worden war, muss Max Kepler nun 80 Spiele in der MLB pausieren.

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler ist wegen Dopings von der MLB für 80 Spiele gesperrt worden.

Der 32-Jährige, der derzeit als "Free Agent" einen neuen Klub sucht, wurde positiv auf Epitrenbolon, ein Abbauprodukt des anabolen Steroids Trenbolon, getestet.

Das gab die nordamerikanische Profiliga am Freitag bekannt.