Baseball
MLB: Dopingskandal - Deutscher Baseball-Profi Max Kepler für 80 Spiele gesperrt
- Aktualisiert: 09.01.2026
- 23:07 Uhr
- SID
Nachdem er positiv auf ein Abbauprodukt von Steroiden getestet worden war, muss Max Kepler nun 80 Spiele in der MLB pausieren.
Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler ist wegen Dopings von der MLB für 80 Spiele gesperrt worden.
Der 32-Jährige, der derzeit als "Free Agent" einen neuen Klub sucht, wurde positiv auf Epitrenbolon, ein Abbauprodukt des anabolen Steroids Trenbolon, getestet.
Das gab die nordamerikanische Profiliga am Freitag bekannt.
MLB: Kepler aktuell ohne Club
Kepler hatte in der vergangenen Saison mit den Philadelphia Phillies die Play-offs erreicht, war aber in der ersten Runde gegen den späteren Meister Los Angeles Dodgers ausgeschieden.
Nachdem sein Vertrag ausgelaufen war, hat er für die im April beginnende Saison noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden.
Das dürfte nun schwieriger werden: Kepler würde nicht nur in fast der Hälfte der Hauptrundenspiele fehlen, sondern wäre auch für mögliche Play-off-Spiele nicht spielberechtigt.
Auch interessant: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund: Guirassy und Süle Totalausfälle - Noten der BVB-Stars