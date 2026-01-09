Borussia Dortmund verhindert bei Eintracht Frankfurt in letzter Minute einen Fehlstart. Beim 3:3 enttäuschen aber zwei BVB-Stars. Noten und Einzelkritik. Aus Frankfurt berichtet Martin Volkmar Dank des kurz zuvor erst eingewechselten Carney Chukwuemeka zieht der BVB den Kopf noch aus der Schlinge und schafft in letzter Minute noch einen Punktgewinn in Frankfurt. Damit verteidigen die Dortmunder beim Bundesliga-Restart nach der Winterpause den zweiten Tabellenplatz. Bundesliga: Auch Bremen-Spiel abgesagt - welche Partien noch betroffen sind

Während bei den Gästen einmal mehr Nico Schlotterbeck überzeugen konnte, enttäuschte einer seiner Nebenleute ebenso wie ein Stürmer auf ganzer Linie.

Gregor Kobel Der Schweizer Keeper ist zwei Tage nach seiner verletzungsbedingten Abreise doch rechtzeitig einsatzbereit - und topfit. Starke Parade gegen Uzun (17.), aber bei dessen Elfmeter zum 1:1 chancenlos (22.). Nach dem Wechsel bei Knauffs Flachschuss reaktionsschnell (54.). Doch auch beim 2:2 (71.) und beim 2:3 in der Nachspielzeit kann er nur hinterher schauen. ran-Note: 3

Niklas Süle Der ehemalige Münchner hat einige Schwierigkeiten mit den quirligen Frankfurter Offensive, kommt vor allem gegen SGE-Neuzugang Ebnoutalib öfter einen Schritt zu spät. Sieht für ein Foul Gelb am Stürmer Gelb, schaut bei dessen Kopfballchance nur zu (48.) und kommt vor dessen Treffer zum 2:2 nicht hinter ihm her. Muss daher kurz danach runter.

ran-Note: 5

Waldemar Anton Der DFB-Akteur rückt nach überstandener Oberschenkelverletzung anstelle von Emre Can zentral in die Dreierkette. Ordentliche Vorstellung, streut allerdings immer wieder Fehlpässe ein und ist wie Süle beim 2:2 viel zu langsam. ran-Note: 4

Nico Schlotterbeck Der Nationalspieler trägt anstelle von Can die Kapitänsbinde. Leitet mit einem herausragenden Diagonalpass über 40 Meter die Führung ein. Geht bei Standards mit nach vorne, scheitert bei einer guten Kopfballchance am stark reagierenden Kaua Santos (40.) und köpft beim Stand von 2:2 in der 90. Minute an die Latte. Auch in der Abwehr fehlerlos. Zum wiederholten Mal bester Dortmunder Feldspieler. ran-Note: 2

Julian Ryerson Der Norweger erhält auf der rechten Seite den Vorzug vor Couto. Defensiv anfangs mit Problemen, marschiert aber offensiv die kompette Spielzeit und reißt immer wieder Lücken. Starke Flanke zum 1:0 von Beier und gute Vorarbeit zu Sabitzers Großchance. In der Nachspielzeit dann allerdings mit dem Fehlpass auf Frankfurts Siegtorschützen Dahoud. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Der Österreicher ersetzt nach in der Winterpause auskurierter Verletzung im Gegensatz zum 2:0 vor Weihnachten gegen Mönchengladbach den nach Brighton gewechselten Pascal Groß. Viel unterwegs im defensiven Mittelfeld. Hat nach 58 Minuten die Gelegenheit zum 2:1, scheitert aber aus bester Position. In der Nachspielzeit jedoch mit der Flanke auf Chukwuemeka, der zum 3:3 trifft. ran-Note: 3

Felix Nmecha Der Nationalspieler hat 68 Minuten kaum auffällige Szenen, läuft aber viele Lücken in der Rükwärtsbewegung zu. Dann entscheidend zur Stelle, als er mit seinem von Larsson noch an den Innenpfosten abgefälschten 18-Meter-Flachschuss zum 2:1 trifft. ran-Note: 3

Daniel Svensson Der Schwede wird in der ersten Hälfte vor von den Gästen ordentlich unter Druck gesetzt und ist schwer gefordert. Schwimmt sich nach der Pause etwas frei und kommt bei einem seiner Vorstöße zur großen Chance zum 2:1, als er freistehend das Tor nicht trifft (52.). Hat in der Schlussphase mehr Platz nach vorne, seine Hereingaben finden aber nicht den Mitspieler - bis auf die schöne Ecke vor Schlotterbecks Lattentreffer. ran-Note: 3

Maximilian Beier Der Ex-Hoffenheimer erhält in der Startelf den Vorzug vor Karim Adeyemi, was sich schon nach zehn Minuten bezahlt macht, als er aus kurzer Distanz zur Führung trifft. Sein fünftes Saisontor. Taucht danach jedoch weitgehend ab und wird nach 75 Minuten ausgetauscht. ran-Note: 3

Julian Brandt Vom Ex-Nationalspieler ist in der Dortmunder Offensive kaum etwas zu sehen. Hat erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die erste gute Aktion, schießt aber übers Tor. Auch nach der Pause unauffällig. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Der Ivorer ist im Vergleich zur Vorsaison weiter nur ein Schatten. Schießt aus guter Position überhastet weit vorbei (12.) und verursacht mit einem unkontrollierten Einsteigen gegen Koch den Strafstoß zum Ausgleich (21.). In der Folgezeit in der Sturmspitze abgemeldet, wird daher schon nach 65 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 5

Fabio Silva (ab 65.) Der Portugiese kommt nach 65 Minuten für Guirassy in die Partie. Von Beginn an wesentlich besser im Spiel und mit einigen gelungenen Aktionen. Sein Seitfallzieher nach Schlotterbecks Lattentreffer geht vorbei. ran-Note: 3

Emre Can (ab 75.) Der Spielführer kommt nach 76 Minuten für den indisponierten Süle und rückt auf die rechte Seite in der Dreierkette. Sieht wegen Meckerns noch Gelb und ist vor dem 2:3 zu spät. ran-Note: 4

Karim Adeyemi (ab 75.) Der Nationalspieler muss nach seinem Wutanfall bei der Auswechslung gegen Gladbach und der anschließenden Geldstrafe von angeblich 90.000 Euro lange auf der Ersatzbank schmoren, ehe ihn Kovac doch noch in die Partie schickt. Macht etwas Wirbel, kann jedoch nicht mehr für echte Gefahr sorgen. ran-Note: 3