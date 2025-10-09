MLB: Kepler schöpft neue Hoffnung - Yankees gescheitert

Der deutsche Baseball-Profi Max Kepler und seine Philadelphia Phillies schöpfen in der ersten Play-off-Runde der MLB neue Hoffnung. Die Phillies gewannen Spiel drei bei Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 8:2 und verkürzten in der Best-of-five-Serie auf 1:2.

Die ersten beiden Spiele hatten die Dodgers um Superstar Shohei Ohtani für sich entschieden, sie haben in Spiel vier am frühen Freitagmorgen (deutsche Zeit) nun ihren zweiten Matchball.

Raus sind dagegen die New York Yankees. Der 27-malige Champion verlor gegen die Toronto Blue Jays mit 2:5 und gab die Serie mit 1:3 ab. Die Yankees, die im letzten Jahr in der World Series gegen die Dodgers verloren hatten, warten inzwischen seit 2009 auf einen Titelgewinn.

Schon in der Wildcard-Serie (Best-of-three) gegen den Erzrivalen Boston Red Sox hatte das legendäre Baseball-Team aus der Bronx gewackelt und war nach einem 0:1-Rückstand nur mit Mühe und zwei Siegen in Serie weitergekommen - nun erwischte es den Mitfavoriten.