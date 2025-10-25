Finalserie in den MLB-Playoffs
MLB: Toronto Blue Jays legen in World Series vor
Die Toronto Blue Jays entscheiden das erste Spiel in der Finalserie der MLB-Playoffs gegen den großen Favoriten Los Angeles Dodgers für sich.
Die Toronto Blue Jays haben Spiel eins der World Series der Major League Baseball spektakulär für sich entschieden. In ihrem ersten Finalspiel seit 1993 siegten die Kanadier gegen Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit 11:4.
Addison Barger gelang dabei der erste Grand Slam eines Ersatzspielers überhaupt in der Serie um die Commissioner's Trophy.
Im sechsten Inning schlug "Pinch Hitter" Barger beim Stand von 2:2 einen Homerun, als alle drei Bases besetzt waren. Alejandro Kirk legte mit einem Zwei-Punkte-Homerun im selben Abschnitt nach. Insgesamt schafften die Blues Jays (Blauhäher) im sechsten Inning gleich neun Runs, die Dodgers erholten sich davon nicht mehr.
NFL 2025: Das kosten die Biere im Stadion
Bierpreise in den NFL-Stadien in der Saison 2025
Bereits nach Woche 1 der NFL-Saison 2025 ist klar: Das Stadionbier (16 oz/473 ml) ist kein günstiger Spaß. Der Durchschnittspreis beträgt 10,75 US-Dollar. ran gibt einen Überblick.
(Quelle: https://1075thefan.com/playlist/price-of-beer-at-every-nfl-stadium-2025/item/1)
Auch interessant: NFL 2025: Preise für Hotdogs in den 30 Stadien im Überblick
Cincinnati Bengals im Paycor Stadium
6,80 US-Dollar
Cleveland Browns im Cleveland Browns Stadium
7,15 US-Dollar
Detroit Lions im Ford Field
7,20 US-Dollar
Minnesota Vikings im U.S. Bank Stadium
8,05 US-Dollar
Indianapolis Colts im Lucas Oil Stadium
8,18 US-Dollar
Denver Broncos im Empower Field at Mile High
8,29 US-Dollar
Arizona Cardinals im State Farm Stadium
8,31 US-Dollar
Atlanta Falcons im Mercedes Benz Stadium
8,50 US-Dollar
New England Patriots im Gilette Stadium
8,58 US-Dollar
Kansas City Chiefs im Arrowhead Stadium
9,20 US-Dollar
Buffalo Bills im Highmark Stadium
9,40 US-Dollar
Seattle Seahawks im Lumen Field
9,71 US-Dollar
Dallas Cowboys im AT&T Stadium
9,71 US-Dollar
Pittsburgh Steelers im Acrisure Stadium
9,99 US-Dollar
Jacksonville Jaguars im TIAA Bank Field
10,24 US-Dollar
Carolina Panthers im Bank of America Stadium
10,49 US-Dollar
Green Bay Packers im Lambeau Field
10,50 US-Dollar
Tennessee Titans im Nissan Stadium
10,73 US-Dollar
Baltimore Ravens im M&T Bank Stadium
10,99 US-Dollar
Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field
11,24 US-Dollar
Chicago Bears im Soldier Field
11,25 US-Dollar
New Orleans Saints im Caesars Superdome
11,75 US-Dollar
Miami Dolphins im Hard Rock Stadium
12,00 US-Dollar
Houston Texans im NRG Stadium
12,79 US-Dollar
New York Jets im Met Life Stadium
13,00 US-Dollar
New York Giants im Met Life Stadium
13,00 US-Dollar
Los Angeles Chargers im SoFi Stadium
14,00 US-Dollar
LA Rams im SoFi Stadium
14,00 US-Dollar
San Francisco 49ers im Levi's Stadium
14,00 US-Dollar
Tampa Bay Buccaneers im Raymond James Stadium
14,25 US-Dollar
Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium
14,99 US-Dollar
Washington Commanders im Commanders Field
16,49 US-Dollar
Spiel zwei der Best-of-seven-Serie findet in der deutschen Nacht zu Sonntag (2 Uhr MESZ) ebenfalls in Toronto statt. Toronto hatte zuletzt bei den Titelgewinnen 1992 und 1993 im Finale gestanden. Die Dodgers könnten als erstes Team seit einem Vierteljahrhundert zweimal in Folge die World Series gewinnen.
Der deutsche Max Kepler war im Viertelfinale mit den Philadelphia Phillies an den Dodgers gescheitert,