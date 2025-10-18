Nach Ohtanis historischem Abend: Dodgers erreichen World Series

Baseball-Superstar Shohei Ohtani hat Titelverteidiger Los Angeles Dodgers mit einer historischen Leistung erneut in die World Series geführt. Beim 5:1 gegen die Milwaukee Brewers, mit dem die Dodgers die Halbfinal-Serie mit 4:0 frühzeitig entschieden, überragte der japanische Ausnahmeathlet als Pitcher und als Schlagmann.

Der 31-Jährige pitchte im Dodger Stadium bis zu seiner Ablösung im siebten Inning fast makellos, musste keinen Run und nur zwei Hits hinnehmen. Offensiv war Ohtani mit drei Homeruns der entscheidende Mann.

Damit ist er der erste Spieler der MLB-Geschichte, der in einem Play-off-Match als Starting-Pitcher mehr Homeruns erzielte, als er Hits kassierte. Inklusive regulärer Saison war dies seit 1893 erst vier Spielern gelungen, zuletzt Philadelphias Rick Wise vor 54 Jahren.

"Manchmal muss man Shohei berühren, um sich zu vergewissern, dass er nicht aus Stahl gefertigt ist", sagte Teamkollege Freddie Freeman.

Die Dodgers zogen damit zum fünften Mal binnen neun Jahren in die Finalserie der MLB ein, in der sie auf die Seattle Mariners oder die Toronto Blue Jays treffen. Seattle führt mit 3:2 und kann in der Nacht zu Montag (2.03 Uhr MESZ) in Toronto zum ersten Mal die World Series erreichen.

Die Dodgers hatte sich im Vorjahr mit einem 4:1 gegen die New York Yankees ihren achten Titel gesichert. Seit den Yankees im Jahr 2000 hat kein Team seinen World-Series-Titel erfolgreich verteidigt.