Baseball-EM: Deutschland dicht vor Viertelfinaleinzug

Anzeige

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft in Tschechien dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Einen Tag nach dem deutlichen Sieg gegen Belgien (17:4) gewann das Team von Bundestrainer Jendrick Speer am Montagabend gegen Israel mit 2:0. Third Baseman Eric Brenk von den Bonn Capitals avancierte mit je einem Run und einem Run Batted In zum entscheidenden Akteur.

Mit dem Sieg übernahm die deutsche Auswahl in der Vierer-Vorrundengruppe D die Führung vor den Israelis und der Schweiz, Auftaktgegner Belgien ist Letzter. Gewinnt Belgien am Dienstag (11.00 Uhr) gegen Israel, steht Deutschland bereits vor dem anschließenden Gruppenfinale gegen die Eidgenossen (17.30) in der K.o.-Runde. Mit einem Sieg gegen die Schweiz wäre die deutsche Mannschaft Gruppensieger. Die zwei besten Teams jeder Staffel erreichen das Viertelfinale.