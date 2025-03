Deutsche Baseballer starten mit Sieg in WM-Qualifikation

Die deutschen Baseballer um den ehemaligen MLB-Profi Donald Lutz sind mit einem Kantersieg in die WM-Qualifikation gestartet. Im ersten Spiel um die Teilnahme am World Baseball Classic 2026 setzte sich das deutsche Team in Tucson/Arizona vorzeitig mit 12:2 gegen China durch. Wegen des Zehn-Punkte-Vorsprungs war bereits im siebten Inning Schluss.