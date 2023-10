Basketball: Alba ohne Probleme in Göttingen

Anzeige

Alba Berlin hat in der Basketball Bundesliga (BBL) seinen guten Saisonstart fortgesetzt. Die Albatrosse gewannen am Montag souverän mit 114:77 (56:39) bei der BG Göttingen und feierten im fünften Spiel den vierten Sieg. In der Tabelle liegen die Hauptstädter hinter Titelverteidiger ratiopharm Ulm auf Rang zwei.

Vier Tage nach dem ersehnten ersten Saisonsieg in der EuroLeague gegen Mitfavorit Armani Mailand brachten sich die Berliner in Göttingen durch ein starkes 39:14 im ersten Viertel früh auf die Siegerstraße. Bester Alba-Werfer war Khalifa Koumadje mit 21 Punkten.

Am Donnerstag geht es für das Team um Weltmeister und Kapitän Johannes Thiemann auf der internationalen Bühne weiter. In der EuroLeague trifft Alba in Spanien auf Valencia Basket (20.30 Uhr/MagentaSport).