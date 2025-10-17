BBL-Pokal: Trier stürmt ins Viertelfinale

Die Basketballer der VET-Concept Gladiators Trier sorgen weiter für Aufsehen. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann am Freitagabend auch sein sechstes Pflichtspiel der Saison, nach dem 107:90 (58:46) gegen die Telekom Baskets Bonn stehen die Moselstädter im Viertelfinale des BBL-Pokals. Überragender Akteur war Point Guard Eli Brooks, der auf 24 Punkte kam und sechs seiner acht Dreierversuche versenkte.

Insgesamt kam das Überraschungsteam auf eine Dreierquote von 50 Prozent, 16 von 32 Würfen fanden ihr Ziel. Bereits zum Ende des ersten Viertels setzte sich das Team von Trainer Jacques Schneider (33) entscheidend ab. Den Vorsprung gaben die Trierer nicht mehr her, im Schlussabschnitt schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe.

In der Liga stellten die Gladiators zuletzt den Startrekord eines Aufsteigers ein. Vier Siege zum Auftakt waren zuvor nur den Würzburg Baskets in der Saison 2015/2016 sowie den Rostock Seawolves (2022/2023) gelungen. Gewinnt Trier am Freitag (20.00 Uhr/Dyn) auch bei den EWE Baskets Oldenburg, würde das den alleinigen Rekord bedeuten.