BBL-Pokal: Ulm scheidet gegen Bamberg aus

Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm ist überraschend aus dem BBL-Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale verlor der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga mit 100:103 (51:46) gegen die Bamberg Baskets und musste sich damit zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel geschlagen geben.

In einem intensiven Match ging das Team von Headcoach Ty Harrelson zunächst in Führung. In der Folge drehten die Bamberger aber auf und kämpften sich eindrucksvoll in die Partie zurück. Im Schlussviertel gestaltete sich das Spiel bis zur letzten Sekunde offen und wurde erst mit Ablauf der Uhr per Dreier von Ronaldo Segu entschieden. Für Bamberg überzeugte Kyle Lofton mit 25 Punkten als bester Werfer der Begegnung.

In den weiteren Spielen setzte sich BBL-Aufsteiger Skyliners Frankfurt mit 85:79 (43:26) gegen die EWE Baskets Oldenburg durch. Nachdem die Frankfurter zwischenzeitlich sogar mit 60:29 in Führung gegangen waren, starteten die Oldenburger im letzten Viertel eine Aufholjagd. Trotz des starken Auftritts von Justin Jaworski (29 Punkte) konnte Oldenburg die Partie jedoch nicht mehr drehen.