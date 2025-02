Top Four in Weißenfels: Herbert kann abräumen

Hattrick, Premierentitel, Geburtstagsgeschenk. Gordon Herbert kann am Wochenende auf einen Schlag ganz groß abräumen. Beim Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) ist der Weltmeistertrainer mit dem FC Bayern haushoher Favorit, den übrigen drei Teilnehmern bleibt nur die Rolle der Außenseiter.

2023 triumphierte München in Oldenburg, 2024 zu Hause, diesmal geht es in der Stadthalle Weißenfels, der kleinsten BBL-Arena, um den ersten Titel der Saison. Im Halbfinale ist am Samstag (16.00 Uhr/MDR) Gastgeber Syntainics MBC der Gegner, danach trifft Aufsteiger Frankfurt Skyliners auf den früheren Serienmeister Bamberg Baskets (19.00 Uhr/alle Spiele bei Dyn). Bislang konnten nur die Franken dreimal nacheinander das seit 1993 ausgetragene Top Four gewinnen (2010-2012).

"Mit dem Halbfinale haben wir schon mehr erreicht, als uns zugetraut wurde. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Wir haben nichts zu verlieren", sagt MBC-Kapitän Charles Callison: "Ich setze auf den Faktor Heimvorteil." Unmöglich ist die Überraschung nicht, Mitte Oktober hatten die Wölfe die Bayern in eigener Halle überrascht (79:75). "Sie haben danach auch in Ludwigsburg gewonnen und sind also ein gutes Team", sagt Herbert, "wir wissen, was auf uns zukommt."

Es gehe gegen "eine der besten Vereinsmannschaften Europas", dazu stehe "der Weltmeistertrainer an der Seitenlinie", so MBC-Coach Janis Gailitis: "Ich verspreche, dass wir auf dem Parkett unser Bestes geben werden, um das Unmögliche möglich zu machen."

Für Herbert, der den Posten nach dem Gold von Manila und dem Abschied vom Deutschen Basketball Bund (DBB) in dieser Saison antrat, geht es um den ersten Titel mit den Bayern. Dazu hat der Kanadier am Wochenende auch noch Geburtstag. Am Sonntag, wenn ab 16.00 Uhr das Finale steigt, wird Herbert 66.

Dass das Finalturnier diesmal in Weißenfels stattfindet, hat Kritik ausgelöst. "Groß ist die Bühne in diesem Jahr wirklich nicht", sagte etwa Frankfurts Trainer Denis Wucherer dem kicker: "Es ist ein Wermutstropfen, dass es nicht gelungen ist, diesem Top Four einen geeigneten Rahmen zu verschaffen. Ab nächstem Jahr macht man das mit Düsseldorf dann besser."

Zuletzt hatte die Liga bekannt gegeben, dass das Top Four spätestens ab 2027 am festen Standort Düsseldorf (bis mindestens 2029) ausgetragen wird.