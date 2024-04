Nach Abschied aus Bonn: Nächster Titel für Iisalo und Shorts

Anzeige

Mit den Telekom Baskets Bonn holten Trainer Tuomas Iisalo und Starspieler TJ Shorts im Vorjahr sensationell den Champions-League-Sieg, nach dem Abschied vom Bundesligisten feiert das Erfolgsduo nun direkt den nächsten Titel. Mit Paris Basket gelang Iisalo und Shorts der Triumph im EuroCup, durch ein 89:81 (43:46) im französischen Duell mit JL Bourg en Bresse endete die Best-of-three-Finalserie 2:0. Spiel eins am Dienstag hatte Paris 77:64 gewonnen.

Im Anschluss an die Traumsaison mit Vizemeister Bonn waren neben Iisalo und Shorts auch Sebastian Herrera, die beiden deutschen Nationalspieler Michael Kessens und Leon Kratzer, Collin Malcolm sowie Tyson Ward nach Paris gegangen. Alle sechs Profis kamen am Freitag zum Einsatz. Shorts, 2023 wertvollster Spieler (MVP) der Bundesliga, der Champions League und des Champions-League-Finalturniers, räumte erneut die großen Preise ab. Der US-Amerikaner wurde als EuroCup-MVP und bester Spieler der Finalserie ausgezeichnet.

"Unser Fortschritt ist atemberaubend. Ich weiß nicht, ob es in der Geschichte des europäischen Basketballs so etwas schon gab", sagte der Finne Iisalo (41): "Der Schlüssel ist das kollektive Vertrauen, das die Spieler untereinander haben. Ich bin sehr stolz auf diese Gruppe." Durch den Titelgewinn ist Paris in der kommenden Saison in der Königsklasse EuroLeague dabei.