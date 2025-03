Bayern in der EuroLeague: Comeback bei Barca?

Nach der heftigen Niederlage in Vitoria-Gasteiz, der zweiten in Folge, geht es für den FC Bayern erneut nach Spanien - und der Druck in der EuroLeague ist vor dem Duell mit dem FC Barcelona ordentlich gestiegen. Soll es für den deutschen Basketballmeister wie erhofft in die Play-offs gehen, müssen in den letzten vier Hauptrundenspielen dringend Siege her.

Barca steht als Tabellenfünfter bei einer 17:13-Bilanz, genau wie der Achte aus München. Doch in Anadolu Istanbul, Real Madrid und Armani Mailand lauern gleich drei Teams dicht dahinter (alle 16:14), es wird also in den kommenden Tagen und Wochen nochmal spannend. Sechs Teams ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die vier nächstbesten (7-10) kommen ins Play-in, für den Rest ist die Saison vorbei.

"Barcelona ist wieder ein großes, physisches Team, das beim Gegner die meisten Ballverluste in der EuroLeague forciert", sagte Trainer Gordon Herbert vor dem Abflug zum Auswärtsspiel am Dienstagabend: "Also müssen wir sehr gut auf den Ball aufpassen und dürfen keine leichten Punkte erlauben."

Einfacher wird es nach dem Spiel in Katalonien auch nicht wirklich. Schon am Donnerstag (beide 20.30 Uhr/MagentaSport) geht es zu Hause gegen Partizan Belgrad (15:15), auch ein Verfolger, danach warten Maccabi Tel Aviv (10:20) und Fenerbahce Istanbul (20:10).

Vor dem vielleicht wegweisenden Duell spricht die Form für Barcelona, das seine vergangenen drei Spiele in der EuroLeague gewonnen hat. Die Spanier seien "offenkundig in einem sehr guten Moment", sagte Herbert. Mut sollte dem Bundesligisten das Hinspiel machen. Mitte November gewannen die Bayern im SAP Garden 100:78.