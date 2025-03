Bayerns Basketballer bezwingen Belgrad

Bayern Münchens Basketballer haben im Rennen um die Play-offs in der EuroLeague einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die vom früheren Bundestrainer Gordon Herbert betreuten Münchner gewannen am 28. Spieltag das Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad deutlich mit 100:82 (52:37) und zogen in der Tabelle am direkten Konkurrenten auf den fünften Platz vorbei.