Dritte Niederlage in Folge für Bayern-Basketballer

Die Ergebniskrise des deutschen Basketball-Meisters Bayern München ist perfekt. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Gordon Herbert verlor durch ein 90:101 (48:56) in der EuroLeague bei Anadolu Istanbul um den deutschen Weltmeister Justus Hollatz auch das dritte Spiel innerhalb von fünf Tagen und droht den vielversprechenden Start in die Königsklassen-Saison herzuschenken.

Nach der Abreibung bei Roter Stern Belgrad (77:101) am vergangenen Freitag und dem 77:78 gegen Rasta Vechta zwei Tage darauf in der Bundesliga fanden die Münchner auch in der Türkei nicht gut in die Partie. Am Ende stand trotz starker Einzelleistungen der besten Münchner Werfer Devin Booker (27 Punkte), Carsen Edwards (20) und Nick Weiler-Babb (17) die insgesamt fünfte Niederlage im 13. Europapokal-Spiel, drei davon kassierte der FCBB in den vergangenen fünf Partien auf internationaler Ebene.

Die Münchner Hammerwoche schließt am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) das nächste EuroLeague-Spiel gegen den spanischen Klub Baskonia Vitoria-Gasteiz ab.