EuroLeague: Ab 1. Dezember wieder Spiele in Israel

Seit Oktober 2023 haben wegen des Gaza-Konflikts keine EuroLeague-Spiele in Israel stattgefunden, das soll sich bald ändern. Die Basketball-Königsklasse plant eine Rückkehr ab dem 1. Dezember, will bis dahin aber "die Entwicklungen weiterhin aufmerksam beobachten, in engem Kontakt mit lokalen und ausländischen Behörden, Gastmannschaften und allen relevanten Organisationen". Auch EuroCup-Spiele sollen dann wieder auf israelischem Boden stattfinden.

Klubvertreter trafen sich laut Mitteilung am Dienstag in Barcelona, um die Situation "nach den kürzlich angekündigten Waffenstillstands- und Friedensinitiativen" zu besprechen. Dabei fiel die Entscheidung, nach Israel zurückzukehren. In der EuroLeague spielen Hapoel und Maccabi Tel Aviv, im EuroCup ist Hapoel Jerusalem dabei. Die EuroLeague begrüßt "den jüngsten Friedensplan mit Optimismus und Hoffnung", hieß es.