EuroLeague: Alba nun Letzter - Bayern siegt

Alba Berlins Talfahrt in der EuroLeague geht weiter. Im Kellerduell unterlag das Team um Basketball-Weltmeister Johannes Thiemann gegen das bisherige Schlusslicht ASVEL Lyon-Villeurbanne mit 68:73 (35:43) und stürzte ans Tabellenende. Bayern München bezwang hingegen Partizan Belgrad mit 94:85 (53:51) und beendete seinen Negativlauf im Wettbewerb nach zuvor vier Niederlagen nacheinander.

"Unabhängig von der Tabellensituation ist die Niederlage sehr, sehr bitter", sagte Kapitän Thiemann, mit 16 Punkten Albas bester Werfer, nach dem Spiel bei MagentaSport. In Halbzeit eins liefen die Gastgeber von Beginn an einem Rückstand hinterher, dieser betrug im ersten Abschnitt bis zu 15 Zähler. "Wir haben das erste Viertel total verschlafen", ärgerte sich Thiemann, "ich weiß auch nicht, was da los war."

Zwar kämpfte sich Berlin zurück, ein 12:0-Lauf nach der Pause brachte die erste Führung (47:43). Doch am Ende eines bis zur Schlusssirene engen Spiels stand die siebte Pleite im achten Spiel. Damit übernahm Alba die Rote Laterne von Lyon, das sich auf den vorletzten Tabellenplatz schob.

Der deutsche Pokalsieger aus München konnte sich derweil auf sein Guard-Duo Carsen Edwards (21 Punkte) und Sylvain Francisco (17 Zähler) verlassen. Mit nun drei Siegen nach acht Spieltagen rangieren die Bayern auf Platz 15.