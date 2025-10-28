EuroLeague: Bayern-Basketballer feiern Heimsieg gegen Real

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague Comeback-Qualitäten bewiesen und ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert besiegte das spanische Spitzenteam Real Madrid nach einer Leistungssteigerung mit 90:84 (44:57) und fuhr in der Königsklasse den dritten Sieg im siebten Spiel ein.

Matchwinner für die Münchner war der Kanadier Isiaha Mike mit 29 Punkten und sieben Rebounds. Nach einem 10:0-Blitzstart verloren die Münchner im SAP Garden zunächst den Faden, bäumten sich nach der Pause aber stark auf. Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie fehlte fünf Tage nach der Bekanntgabe des Wechsels noch im Aufgebot der Münchner.

Der FCB hatte in der Vorwoche in der EuroLeague eine deutliche Heimniederlage gegen Olympiakos Piräus (71:96) kassiert und am Wochenende im Prestige-Duell bei Alba Berlin (61:67) in der Bundesliga einen Sieg aus der Hand gegeben. Schon am Donnerstag wartet mit dem italienischen Meister Virtus Bologna um den Ex-Münchner Carsen Edwards das nächste Topteam auf die Bayern.