EuroLeague: Bayern unterliegen auch Piräus

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague gleich die nächste Abreibung kassiert. Gegen das griechische Spitzenteam Olympiakos Piräus unterlag die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert vor heimischer Kulisse mit 71:96 (29:47) weitestgehend chancenlos. Erst eine Woche zuvor hatte das Team bereits von Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul die Grenzen aufgezeigt bekommen.

Für die Bayern, die mit Andreas Obst, Oscar da Silva, Justus Hollatz und Leon Kratzer gleich vier deutsche EM-Helden aufbieten können, ist es bereit die vierte Niederlage am sechsten Spieltag der EuroLeague. Erfolgreichster Werfer der Partie war der Amerikaner Tyler Dorsey mit 19 Zählern, auf der Gegenseite traf Obst am besten (15 Punkte).

Dieser sorgte zunächst auch für den starken Start seiner Mannschaft, die ersten sieben Punkte der Münchner gingen auf das Konto des 29-Jährigen. In Folge aber zeigte Piräus seine ganze Stärke, bereits zur Halbzeit lagen die Bayern deutlich im Hintertreffen. Zwar zeigte das Herbert-Team im dritten Viertel eine deutlich gefestigtere Leistung, ein Comeback gab es aber nicht.

Bereits in vier Tagen gibt es beim nächsten Heimspiel gegen Real Madrid die Chance auf Wiedergutmachung.