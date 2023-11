EuroLeague: Bayern unterliegen Kaunas, Alba bleibt Letzter

Anzeige

Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague die nächste Niederlage hinnehmen müssen und damit den Anschluss ans Tabellenmittelfeld verpasst. Ohne die verletzten Weltmeister Isaac Bonga (Leiste) und Andreas Obst (Fuß) verlor das Team von Coach Pablo Laso bei Zalgiris Kaunas in Litauen 73:74 (44:38).

Die Münchner rutschen damit auf Platz 16 der Tabelle ab. Mit 20 Punkten, sieben Rebounds und zwei Blocks war Ex-NBA-Spieler Serge Ibaka in Kaunas bester Spieler der Bayern. Bei den Gastgebern ragte der Lette Rolands Smits mit 16 Punkten heraus.

Die Bayern zeigten am 9. Spieltag der EuroLeague eine wechselhafte Leistung, drehten einen frühen Elf-Punkte-Rückstand nach der Halbzeit in eine Neun-Punkte-Führung, lagen aber kurz vor Ende des dritten Viertels bereits wieder zurück. Von den Fans lautstark unterstützt hatte Zalgiris in einem packenden Schlussviertel schließlich die besseren Nerven. Mit der Schlusssirene vergab Münchens Leandro Bolmaro die Chance zum Sieg.

Alba Berlin kassierte derweil im neunten Spiel bereits die achte Niederlage und bleibt Tabellenletzter. Die Berliner hielten bei Partizan Belgrad in Serbien lange gut mit, verloren am Ende aber klar 74:87 (40:43). Weltmeister Johannes Thiemann war mit 21 Punkten bester Werfer bei Alba. Für die Gastgeber sammelte Aleksa Avramovic (20) die meisten Zähler.