EuroLeague: Bayern verlieren bei Titelverteidiger Istanbul

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat in der EuroLeague von Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert unterlag in der Türkei 73:88 (32:37). Zwei Tage zuvor hatten die Bayern zu Hause gegen den italienischen Rekordmeister Emporio Armani Milan noch knapp gewonnen.

In Istanbul kassierten sie nun die dritte Niederlage im fünften Spiel der Hauptrunde. Fenerbahce betrieb Wiedergutmachung für die überraschende Niederlage gegen den EuroLeague-Neuling aus Dubai. Herbert hatte bereits eine Reaktion des Favoriten erwartet. "Dass Fener am Dienstag verloren hat, ist sicher nicht gut für uns", sagte der Kanadier.

Zu Beginn war die Verunsicherung bei Fenerbahce zu spüren, die Bayern mit den Europameistern Andreas Obst, Justus Hollatz und Leon Kratzer im Kader gingen schnell mit 6:0 in Führung. Doch im zweiten Viertel fanden die Gastgeber zu ihrem Spiel und zogen davon. Für die Gäste aus München sammelten Obst, der Kanadier Isiaha Mike und der US-Center Wenyen Gabriel (je 13) die meisten Punkte.

Das Team aus Dubai, auf das die Bayern am 12. Dezember treffen, sorgt derweil weiter für Aufsehen in der EuroLeague. Gegen den FC Barcelona gelang dem Neuling aus den Vereinigten Arabischen Emiraten der dritte Sieg der Saison (83:78).