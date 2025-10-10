EuroLeague: Bayern verlieren beim Wiedersehen mit Lo deutlich

Ein Europameister schlägt vier Europameister: Die Basketballer von Bayern München haben beim Wiedersehen mit Maodo Lo die erste Heimniederlage in der EuroLeague kassiert. Gegen Los neuen Klub Zalgiris Kaunas verloren die Bayern mit ihren EM-Helden Andreas Obst, Justus Hollatz, Oscar Da Silva und Leon Kratzer weitgehend chancenlos 70:98 (33:45).

Für die Bayern war es im dritten Spiel die zweite Pleite, seinen Heimauftakt hatte der deutsche Meister in der Vorwoche gegen Roter Stern Belgrad 97:88 gewonnen. Die Litauer aus Kaunas, die 1998/99 ihren einzigen EuroLeague-Titel gewonnen haben, sind nach dem dritten Spieltag ungeschlagen.

Welt- und Europameister Lo, der von 2018 bis 2020 für die Bayern gespielt hatte und seit Saisonbeginn in Kaunas unter Vertrag steht, dominierte mit Zalgiris über weite Strecken des Spiels. Nur zu Beginn des ersten und gegen Ende des dritten Viertels lief es besser bei den Bayern. Klar besser trafen die Litauer von draußen: 14 von 24 Dreierversuchen waren Treffer (58,3 Prozent), bei den Bayern fielen nur sechs von 17 Dreiern (35,3).

Der 32 Jahre alte Lo kam auf zehn Punkte, Topscorer der Gäste war der Franzose Sylvain Francisco (19 Punkte), der mit den Bayern 2023/24 das Double geschafft hatte. Die Bayern hatten in Obst (15) ihren besten Werfer. Weiter geht es für das Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert bereits am Dienstag mit dem nächsten Heimspiel gegen Emporio Armani Mailand.