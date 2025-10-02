EuroLeague: Obst führt Bayern zum Heimsieg gegen Belgrad

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat seine Heimstärke in der EuroLeague in der neuen Saison gleich wieder unter Beweis gestellt. Angeführt von Welt- und Europameister Andreas Obst, der mit neun verwandelten Dreiern glänzte, gewannen die Münchner ihre Heimpremiere mit 97:88 (50:55) gegen das serbische Top-Team Roter Stern Belgrad und feierten damit nach der Auftaktniederlage bei Titelanwärter Panathinaikos Athen zu Wochenbeginn im zweiten Spiel den ersten Sieg.

"Wenn es immer so einfach wäre, wäre schön. Da muss man die Gelegenheit mal nutzen", sagte Obst schmunzelnd am MagentaSport-Mikrofon. Allein in der zweiten Hälfte nahm er zehn zumeist freie Distanzwürfe und traf davon sechs.

Schon in der vergangenen EuroLeague-Spielzeit hatten die Bayern von 20 Siegen 14 in München geholt. Am Donnerstag gegen Belgrad tat sich die Mannschaft um Obst, mit 31 Punkten bester Werfer der Partie, allerdings zunächst schwer. Sie seien laut Obst noch "ein bisschen passiv" gewesen. Erst nach der Pause drehten die Bayern auf - und brachten den Sieg am Ende sicher über die Bühne.

Bis auf einen kurzen Moment im ersten Viertel lag die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert stets zurück, bis sich Mitte des dritten Durchgangs das Blatt wendete. Schnell bauten die Gastgeber, bei denen auch die Europameister Oscar da Silva und Leon Kratzer sowie Weltmeister Niels Giffey mitwirkten, die Führung bis auf vorentscheidende 14 Punkte aus.

Die Hauptrunde der EuroLeague läuft bis zum 17. April 2026, wegen der Expansion von 18 auf 20 Mannschaften gibt es nun 38 Runden. Die Play-offs beginnen am 28. April, der Champion wird am 24. Mai beim Final Four gekürt. Im vergangenen Jahr waren die Münchner in die Play-ins vorgestoßen und hatten dort in der ersten Runde Roter Stern Belgrad ausgeschaltet. Gegen Real Madrid war anschließend aber noch vor den Play-offs Endstation.