Offiziell: Final Four der EuroLeague in Abu Dhabi

Das Final Four der Basketball-EuroLeague findet am Ende dieser Saison erstmals in Abu Dhabi statt. Das gab die europäische Königsklasse am Dienstag bekannt. Medienberichte über die Pläne hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben, nun erfolgte die Bestätigung. Gespielt wird vom 23. bis 25. Mai.

Die EuroLeague feierte den Deal als "historische Expansion", man stoße damit in "neue globale Märkte" vor. "Das Final Four nach Abu Dhabi zu bringen, ist ein ehrgeiziges Projekt und eine bemerkenswerte Gelegenheit, die Atmosphäre der EuroLeague einem neuen und vielfältigen Publikum zu präsentieren", sagte Dejan Bodiroga, Präsident der Liga.

Schon im Dezember sollen die 13 Klubs, die als Besitzer einer A-Lizenz Anteilseigner mit dauerhaftem Teilnahmerecht sind - darunter der deutsche Meister Bayern München - der Idee zugestimmt haben. Das Finalturnier wird erstmals außerhalb Europas ausgetragen. Dass die Vereinigten Arabischen Emirate wegen Sportswashing kritisiert werden, hielt die Macher offensichtlich nicht von ihrer Entscheidung ab.

Die EuroLeague wurde zur Saison 2001/02 eingeführt, seitdem ging das Final Four viermal in Deutschland über die Bühne. Dreimal in Berlin (2009, 2016, 2024) und einmal in Köln (2021). In der vergangenen Saison hatte Panathinaikos Athen in der deutschen Hauptstadt den Titel geholt.

Es gab schon länger Gerüchte über ein Interesse aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an der EuroLeague. Sogar die Wettbewerbsteilnahme eines Teams aus dem Land war Thema. 2022 soll es Verhandlungen mit dem Dubai Basketball Club gegeben haben.

Die vier Begegnungen des Final Four werden in der Etihad Arena ausgespielt, dort fanden bereits mehrere NBA-Vorbereitungspartien statt. Vor der Weltmeisterschaft 2023 trat das US-Team dort bei seiner Generalprobe gegen den späteren Goldmedaillengewinner Deutschland an. Beim Basketball finden in der Halle 12.000 Fans Platz.