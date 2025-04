Pesic sicher: "EuroLeague wird weiter wachsen"

Die NBA hat Ideen für eine Expansion nach Europa, doch Marko Pesic glaubt an einen Fortbestand der derzeitigen Verhältnisse. "Ich bin mir sicher, dass die EuroLeague weiter so funktionieren wird, dass sie weiter wachsen wird", sagte der Geschäftsführer des deutschen Basketballmeisters Bayern München vor dem letzten Hauptrundenspiel gegen Fenerbahce Istanbul (77:89) bei MagentaSport. "Ich glaube an die EuroLeague und werde sie immer unterstützen."

Zuletzt hatte die europäische Königsklasse den NBA-Vorstoß nach einer Vorstandssitzung als "Bedrohung" bezeichnet, doch Pesic ist wegen der aktuellen Entwicklungen offenbar nicht beunruhigt. "Die EuroLeague ist die beste Basketball-Liga auf der Welt vom ersten bis zum letzten Spieltag, was die Qualität des Basketballs angeht", meint der frühere deutsche Nationalspieler, "die Hallen sind immer voll, das ist ein Qualitätssiegel." Ausruhen dürfe man sich darauf aber nicht: "Muss da was gemacht werden? Immer, ja", so Pesic.

Die EuroLeague-Verantwortlichen hatten sich unter der Woche erstmals zu den NBA-Plänen geäußert und "Offenheit für einen Dialog" signalisiert. "Solche Projekte bergen die Gefahr, den Sport zu fragmentieren und Verwirrung zu stiften", hieß es in der Mitteilung des Organisators ECA (EuroLeague Commercial Assets). Die NBA hatte am 27. März mitgeteilt, dass sie die Gründung einer Liga in Europa in Partnerschaft mit dem Weltverband FIBA prüfen werde. Im Jahr 2000 war es zur Abspaltung von der FIBA zur Gründung der EuroLeague gekommen.