Vor EuroLeague-Kracher: Bayern hofft auf Herbert-Rückkehr

Selbst Gordon Herbert schonte sich für den großen EuroLeague-Showdown. Gut, im Gegensatz zu seinen Spielern, denen der Trainer von Basketball-Meister Bayern München Erholung verschrieben hatte, war seine Abwesenheit beim Bundesliga-Topspiel bei ratiopharm Ulm unfreiwilliger Natur. Eine Infektion plagt den Weltmeistercoach, der kurzfristig in München geblieben war. Doch für den Kracher am Donnerstagabend will der Kanadier wieder fit sein.

Der finale Spieltag der EuroLeague-Hauptrunde im ausverkauften SAP Garden gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul (20.00 Uhr/MagentaSport) ist für die Bayern durchaus ein Scheidepunkt in der laufenden Saison. Geht es direkt in die Play-offs? Oder müssen Herbert und Co. den beschwerlichen Weg über das Play-in-Turnier nehmen? In jedem Fall droht ein Zitterspiel.

Bei einer Niederlage gegen Fener ist das direkte Viertelfinal-Ticket weg. Für den Sprung unter die besten Sechs brauchen die siebtplatzierten Münchner einen eigenen Sieg sowie Stolperer der Konkurrenz, die wie die Bayern 19 Siege und 14 Niederlagen aufweist. Entweder Real Madrid (am Donnerstag bei Partizan Belgrad) oder Anadolu Efes Istanbul (am Freitag gegen Zalgiris Kaunas) müssen patzen. Im ungünstigsten Fall kann München sogar noch bis auf Platz zehn abrutschen.

Bei so ambitionierten Zielen waren die Bayern unglücklich über die Ansetzung der Ligapartie in Ulm am Dienstagabend, rund 48 Stunden vor Fenerbahce. Folglich schonte Herbert mit Devin Booker, Shabazz Napier und Vladimir Lucic wichtige Spieler, letztlich gab es eine 94:109 (51:57)-Pleite, die sie in München verschmerzen können.

"Natürlich war es mit dem Zeitplan nicht einfach, kurzfristig auch noch ohne den Coach. Wir haben drei Jungs zu Hause gelassen, denn in der BBL haben wir noch einige Spiele übrig – doch in der EuroLeague ist das wichtigste Spiel am Donnerstag", sagte Co-Trainer TJ Parker, der Herbert in Ulm vertrat, nach der Niederlage. Für Donnerstag hoffen die Münchner jedoch auf eine Rückkehr ihres Headcoaches.

Die besten sechs Teams erreichen die Meisterrunde der EuroLeague direkt, die Plätze sieben bis zehn spielen im Play-in zwei weitere Play-off-Tickets aus. Im folgenden Viertelfinale werden die Teilnehmer am diesjährigen Final Four in Abu Dhabi (23. bis 25. Mai) ermittelt. Die Bayern hatten 2021 und 2022 die Runde der letzten Acht erreicht, vor der laufenden Saison hatte Herbert den erstmaligen Einzug in das Final Four als Ziel ausgegeben.