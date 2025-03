Basketball-EM: DBB-Team bei Auslosung in Topf eins

Die Top-Gegner vermieden, aber Luka Doncic droht: Die deutschen Basketball-Weltmeister könnten auf ihrer Medaillenmission bei der anstehenden Europameisterschaft eine durchaus machbare Gruppe erwischen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder ist für die Auslosung am 27. März in Riga neben Vizeweltmeister Serbien, Titelverteidiger Spanien und dem Olympia-Zweiten Frankreich in Topf eins gesetzt.

Damit gehen die EM-Dritten von 2022 in der Vorrunde den vermeintlich besten Teams aus dem Weg. Trotzdem könnte zumindest ein NBA-Superstar auf Deutschland warten. Sowohl Slowenien mit Doncic als auch die Griechen um Giannis Antetokounmpo werden aus Topf zwei gezogen. Dort lauern auch die Basketball-Nationen Lettland, Co-Gastgeber der EM, und Litauen.

Die 24 Teilnehmer werden in vier Gruppen zu je sechs Mannschaften gelost. Die besten vier jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Die EM findet vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern statt. Die Finalrunde steigt in Riga.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf eins: Serbien, Deutschland, Frankreich, Spanien

Topf zwei: Lettland, Litauen, Slowenien, Griechenland

Topf drei: Italien, Montenegro, Polen, Tschechien

Topf vier: Finnland, Georgien, Türkei, Israel

Topf fünf: Belgien, Bosnien-Herzegowina, Estland, Großbritannien

Topf sechs: Schweden, Island, Portugal, Zypern