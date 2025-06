Basketball-EM: Spanien im Halbfinale

Spaniens Basketballerinnen sind bei der EM nach einer Aufholjagd ins Halbfinale einzogen. Der Mitfavorit besiegte am Mittwoch im Viertelfinale in Piräus Tschechien mit 88:81 (33:44). In der Vorschlussrunde geht es für den amtierenden Vize-Europameister am Freitag gegen Frankreich, Silbermedaillengewinner bei Olympia in Paris.

Beste Werferin der Spanierinnen, die nach schwachem Start zwischenzeitlich mit 14 Punkten zurückgelegen hatten, war Raquel Carrera mit 31 Zählern. Für Tschechien kam Petra Holesinska auf 23 Punkte. Spanien greift in Griechenland nach seinem fünften EM-Titel nach 1993, 2013, 2017, 2019. In der Gruppenphase von Hamburg hatten Carrera und Co. unter anderem die Deutschen mit 79:60 bezwungen.