Basketball: Spanierinnen gewinnen deutsche EM-Gruppe

Favorit Spanien hat sich bei der Basketball-EM der Frauen in der deutschen Gruppe trotz größter Schwierigkeiten Platz eins gesichert. Zum Vorrundenabschluss setzte sich der viermalige Titelgewinner in der Hamburger Inselpark Arena in einem Krimi mit 78:75 (64:64, 31:23) nach Verlängerung gegen Schweden durch und holte seinen dritten Sieg im dritten Spiel. Am Abend (18.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) entscheidet sich im Spiel zwischen Gastgeber Deutschland und Großbritannien, welches Team aus der Staffel das zweite Viertelfinalticket erhält. Schweden ist aus dem Rennen.

Spanien trifft damit bei der Finalrunde in Piräus auf den Zweiten der Gruppe C, Belgien oder Tschechien. Beide sind bereits qualifiziert und machen ab 17.30 Uhr im direkten Duell den Sieg in der Staffel unter sich aus.

Beste Werferin bei den Spanierinnen, die mit dem Gegner deutlich mehr Probleme als erwartet hatten und Überstunden machen mussten, war Alba Torrens mit 20 Punkten. Aina Ayuso erzielte die letzten drei Punkte für den Sieger, Schweden bekam keine Chance mehr, eine zweite Verlängerung zu erzwingen. Titelkandidat Spanien hatte die deutsche Auswahl am Freitag klar geschlagen (79:60).