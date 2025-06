DBB-Frauen: College-Duo vor finalen EM-Tests gestrichen

Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis geht ohne die College-Spielerinnen Lina Falk und Maileen Rolf in die finalen beiden Testspiele vor der EM. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Mittwoch mitteilte, gehören Falk (Pepperdine University/USA) und Rolf (University of Arizona/USA) nicht mehr zum Kader für die beiden Partien gegen Europameister Belgien am Donnerstag (20.30 Uhr) in Leuven und zwei Tage später in Oostende.