Eine Woche vor EM-Auftakt: DBB-Frauen unterliegen Belgien klar

Die deutschen Basketballerinnen sind eine Woche vor EM-Auftakt heftig unter die Räder geraten. Noch ohne die wichtigen WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder verloren die Deutschen am Donnerstag ihren vorletzten Test bei Europameister Belgien mit 45:80 (21:38). Es war die zweite Niederlage der Vorbereitung.

In Leuven war Clara Bielefeld mit zehn Punkten beste deutsche Werferin, für Belgien kam unter anderem Starspielerin Emma Meesseman auf ebenfalls zehn Zähler. Schon am Samstag (20.15 Uhr) treffen sich beide Teams in Oostende erneut, für Deutschland wird es die Generalprobe vor der Europameisterschaft (18. bis 29. Juni).

Am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr/MagentaSport) startet das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in Hamburg gegen Schweden in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppenphase in der Hansestadt sind Spanien und Großbritannien. Die Finalrunde steigt im griechischen Piräus.

Aus den ersten beiden Tests hatten die Deutschen eine Niederlage (70:86 gegen Tschechien) und einen Sieg (81:65 gegen die Türkei) geholt. Im Duell mit den Tschechinnen hatte sich Kapitänin Marie Gülich einen Kreuzbandriss zugezogen, der sie die EM-Teilnahme kostete.

Zu Beginn der kommenden Woche sollen Fiebich (New York Liberty) und Geiselsöder (Dallas Wings) in Hamburg zum Team stoßen, beide waren bis zuletzt in der WNBA aktiv gewesen. Die Topspielerinnen Satou (Phoenix Mercury) und Nyara Sabally (New York Liberty) hatten ihre Teilnahme zuvor abgesagt. Die US-Profiliga pausiert während der EM nicht.