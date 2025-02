EM-Auslosung: Basketballerinnen in Topf zwei

Belgien, Frankreich, Spanien oder Serbien? Mindestens ein Hammergegner wird die deutschen Basketballerinnen um Starspielerin Satou Sabally bei der diesjährigen EM in der Vorrunde von Hamburg erwarten. Wie der Weltverband FIBA am Mittwoch mitteilte, befinden sich die deutschen Frauen bei der Gruppenauslosung am 8. März (19.00 Uhr) in Athen in Topf zwei. Somit steht den Olympia-Viertelfinalistinnen auf jeden Fall ein Duell mit einem der vier Top-Teams aus Top eins bevor.