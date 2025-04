EM: Basketballer starten gegen Montenegro

Für Weltmeister Deutschland beginnt die diesjährige Basketball-EM mit dem Vorrundenduell gegen Montenegro. Das geht aus dem am Mittwoch von der FIBA Europe veröffentlichten Spielplan für das Turnier in Finnland, Polen, Zypern und Lettland (27. August bis 14. September) hervor.

Die deutsche Mannschaft um die NBA-Stars Dennis Schröder (Detroit Pistons) und Franz Wagner (Orlando Magic) absolviert ihr Auftaktspiel im finnischen Tampere am 27. August (14.30 Uhr MESZ). Weiter geht es zwei Tage später gegen Schweden, danach folgen die Spiele gegen Litauen (30./beide 11.30), Großbritannien (1. September/14.30) und Vorrunden-Gastgeber Finnland (3./18.30).

Vier Teams aus der Sechserstaffel kommen ins Achtelfinale. Die K.o.-Runde wird ab dem 6. September in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen. Nach Bronze 2022 peilt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) erneut eine Medaille an. Das DBB-Team hatte die Montenegriner in der abgelaufenen EM-Qualifikation zweimal geschlagen. Die Vorrundenspiele in der Übersicht:

Deutschland - Montenegro 27. August (14.30 MESZ)

Deutschland - Schweden 29. August (11.30)

Deutschland - Litauen 30. August (11.30)

Deutschland - Großbritannien 1. September (14.30)

Deutschland - Finnland 3. September (18.30)