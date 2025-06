EM-Vorbereitung: DBB-Frauen gewinnen gegen die Türkei

Die deutschen Basketballerinnen haben in der EM-Vorbereitung auch ohne die verletzte Kapitänin Marie Gülich Selbstvertrauen getankt. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis bezwang die Türkei 81:65 (41:39) und holte im zweiten Test vor der Europameisterschaft (18. bis 29. Juni) den ersten Sieg. Deutsche Topscorerin in Heidelberg war Frieda Bühner mit 30 Punkten, für die Türkinnen war Elif Bayram (16) am erfolgreichsten.

Als Kapitänin führte Alexandra Wilke die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) an, da die eigentliche Spielführerin Gülich sich im ersten Test gegen Tschechien (70:86) das Kreuzband gerissen hatte und somit für die EM ausfällt.

Unter der Woche hatte Thomaidis den Fokus im Training auf die Defensive gerichtet, nach Startschwierigkeiten (2:8) übernahm das DBB-Team die Spielkontrolle. Ohne die WNBA-Spielerinnen Nyara Sabally, Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder, die derzeit noch in der US-Profiliga gefordert sind, setzten sich die deutschen Basketballerinnen im dritten Viertel (25:15) entscheidend ab.

Vor dem EM-Auftakt am 19. Juni in Hamburg gegen Schweden testen die deutschen Frauen noch in Belgien (12. und 14. Juni).