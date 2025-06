EuroBasket: DBB-Gegner Finnland mit Markkanen

Finnland, bei der EuroBasket Vorrundengastgeber und dabei Gegner der deutschen Mannschaft, kann beim Turnier auf NBA-Star Lauri Markkanen setzen. Der Forward von Utah Jazz hat die Zusage für eine Teilnahme gegeben und ist eine enorme Verstärkung für sein Team.

"Es ist immer eine Ehre, das finnische Trikot zu tragen", sagte Markkanen dem finnischen Nachrichtensender mtv uutiset, "ich freue mich natürlich sehr auf das Turnier." Markkanen spielt seit 2017 in der NBA, von den Chicago Bulls ging es für den 28-Jährigen über die Cleveland Cavaliers nach Utah.

Neben Finnland und Weltmeister Deutschland spielen Großbritannien, Litauen, Schweden und Montenegro in der Gruppe B in Tampere. Vier Teams aus der Staffel erreichen die Finalrunde der besten 16 in Riga/Lettland. "Es wird viel Arbeit erfordern und wir werden sicherlich Rückschläge hinnehmen müssen, aber unser Ziel sind natürlich die Medaillenspiele", so Markkanen.