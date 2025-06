Italien möglicher deutscher Gegner im EM-Halbfinale

Gelingt den deutschen Basketballerinnen im EM-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Belgien die große Überraschung, geht es gegen Italien um den Einzug ins Endspiel. Die Italienerinnen gewannen am Dienstagabend in Piräus ihr erstes Spiel der K.o.-Phase gegen die Türkei in der Verlängerung mit 76:74 (68:68, 35:31). Deutschland spielt am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen Belgien.