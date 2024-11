Kaderpuzzle für Mumbru: "Immer noch ein hohes Niveau"

Kein Spieler aus der NBA steht zur Verfügung, nur vielleicht einige wenige von Klubs aus der EuroLeague. Die Kaderzusammenstellung war für den neuen Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru vor seinem Debüt in der EM-Qualifikation schwierig. "Natürlich können sie nicht alle für uns spielen. Aber wir haben immer noch ein hohes Niveau", sagte der Spanier im SID-Gespräch: "Wir haben ein gutes Team aufgebaut, jeder wollte kommen."

Es sei "eine Herausforderung", so Mumbru vor den Länderspielen gegen Schweden am Freitag in Stockholm (18.30 Uhr) und am darauffolgenden Montag in Heidelberg (19.30/beide kostenfrei bei MagentaSport). Die Vorbereitungszeit ist kurz. "Wir können keine großen taktischen Dinge machen, weil wir keine Zeit haben", erklärte Mumbru: "Wir wollen mit Herz spielen. Das ist sehr wichtig."

19 Spieler hat Mumbru nominiert, derzeit stehen ihm im Trainingslager aber nur 14 zur Verfügung. Kenneth Ogbe (Veolia Towers Hamburg) fehlt, weil er verletzt ist und seine Frau das dritte Kind erwartet, Kostja Mushidi (BG Göttingen) ist erkrankt. Dazu sind Andreas Obst (Bayern München), Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide Alba Berlin) wegen ihrer Verpflichtungen unter der Woche in der EuroLeague beim ersten Spiel sicher nicht dabei - eventuell im zweiten.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto. "Wir stehen bei 1:1 in der Qualifikation, wir sind natürlich nicht in der besten Situation", sagte Mumbru. Dennoch kann sich das Team mit zwei Siegen über die Schweden für die EuroBasket 2025 qualifizieren - wenn die Konkurrenz mitspielt.