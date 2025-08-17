Nach Schrecksekunde: Entwarnung bei Doncic

Aufatmen bei Sloweniens Basketballern: Superstar Luka Doncic hat beim Testspiel am Samstag in Lettland keine Verletzung erlitten. Der 26-Jährige von den Los Angeles Lakers wird die Vorbereitung auf die Europameisterschaft nach Verbandsangaben mit der Auswahl fortsetzen.

Doncic hatte im dritten Viertel bei der 88:100-Niederlage in Riga angeschlagen vom Feld gemusst, nachdem ihm Teamkollege Gregor Hrovat unglücklich aufs Knie gefallen war. Der Spielmacher der Lakers kehrte nicht mehr zurück. Zuvor hatte Doncic allein in der ersten Halbzeit 26 Punkte aufgelegt.

Während der EM-Vorbereitung hatte Doncic vor der Partie in Lettland bisher nur beim ersten Testspiel gegen Deutschland (89:103) vor einer Woche in Ljubljana mitgewirkt, im zweiten Duell zwei Tage später in Mannheim (70:80) hatte er bereits angeschlagen ausgesetzt. Auch bei der 72:94-Niederlage der Slowenen am Freitag in Litauen fehlte Doncic.

Der nächste Test steht am Dienstag in Ljubljana gegen Großbritannien an - dann wahrscheinlich mit Doncic. Am Donnerstag testen die Slowenen noch in Belgrad gegen Serbien. Bei der EuroBasket (ab 27. August) trifft der Europameister von 2017 in der Vorrunde in Kattowitz auf Frankreich, Israel, Belgien, Island und Gastgeber Polen.