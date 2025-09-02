Nächster Rückschlag für die Bayern: Jokubaitis fällt aus

Nach Weltmeister Johannes Voigtmann hat es bei der Basketball-EM in Rokas Jokubaitis einen weiteren Spieler des FC Bayern erwischt. Der Neuzugang aus Litauen muss wegen einer "gravierende Bänderverletzung im linken Knie" operiert werden und fällt mindestens sechs Monate aus, das gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

Point Guard Jokubaitis zog sich die Verletzung am Montagabend im Gruppenspiel in Tampere gegen Gastgeber Finnland (81:78) zu. Der 24-Jährige wird nach München zurückkehren, dort soll auch der Eingriff stattfinden. Jokubaitis, der beim deutschen Meister zuletzt für drei Jahre unterschrieben hatte, war in vier EM-Einsätzen durchschnittlich auf 17,3 Punkte gekommen.

"Verletzungen gehören leider zum Sport, doch diese ist natürlich vor allem für Rokas niederschmetternd", sagte Bayern-Sportchef Dragan Tarlac, "das gilt auch für Jo Voigtmann, dem wir für seinen EM-Traum ebenfalls alle Daumen gedrückt hatten. Ihn haben wir immerhin bald wieder zurück." Voigtmann unterzieht sich in München einem kleineren Eingriff, der Center muss nach Angaben der Münchner einige Wochen pausieren.