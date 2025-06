Nächster Test für die DBB-Frauen: "In der Defensive wachsen"

Am Mittwoch verfolgten die deutschen Basketballerinnen in Heidelberg auf der Tribüne das Bundesligaspiel zwischen den MLP Academics und dem FC Bayern, am Freitag geht das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis dann selbst auf das Parkett des SNP Dome. Um 19.00 Uhr (kostenfrei bei MagentaSport) absolviert die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ihr zweites EM-Vorbereitungsspiel gegen die Türkei - ohne die verletzte Kapitänin Marie Gülich.

"Jeder fühlt sich schrecklich wegen Maries Verletzung. Wir sind untröstlich für sie", sagte Thomaidis. Gülich hatte sich im ersten Test gegen Tschechien in Bamberg (70:86) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die anstehende Europameisterschaft (18. bis 29. Juni) aus. "Niemand wird sie ersetzen können", betonte die Kanadierin Thomaidis, "jeder muss seinen Beitrag leisten, um die Lücke zu füllen."

Vor dem Spiel gegen die Türkinnen wurde der Fokus im Training auf die Abwehr gerichtet. "In der Defensive müssen wir noch viel wachsen und besser werden. Wir haben erst vier Trainingseinheiten hinter uns, deshalb werden wir uns im Laufe dieser Woche auf unsere Verteidigung konzentrieren", so Thomaidis. Bislang habe das Team in der Offensive "die größten Fortschritte gemacht. Wir haben gut zusammengespielt und den Ball geteilt. Und viele gute Wurfversuche produziert."

Mit Mailien Rolf (University of Arizona/USA), Hilke Feldrappe (Columbia University/USA), Elea Gaba (USC Eisvögel Freiburg) und Clara Bielefeld (Herner TC) hatten am vergangenen Samstag vier Spielerinnen gegen Tschechien ihr Debüt im A-Team gegeben. Am Freitag verstärken Alina Hartmann (A.S.D. Broni/Italien) und Emma Eichmeyer (Saarlouis Royals) die Mannschaft, beide waren zuvor aus persönlichen Gründen verhindert gewesen.