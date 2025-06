Sieg gegen Türkei: DBB-Frauen spielen um EM-Platz fünf

Die deutschen Basketballerinnen haben nach dem Aus im EM-Medaillenrennen eine gute Reaktion gezeigt. Zwei Tage nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Belgien besiegte das Team um Anführerin Leonie Fiebich am Freitag die Türkei in der Platzierungsrunde mit 93:73 (50:28). Somit geht es am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) gegen Tschechien um den fünften Rang.