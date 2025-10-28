51 Punkte: Markkanen wie der "Mailman"

Der finnische Basketballstar Lauri Markkanen wandelt bei Utah Jazz auf den Spuren des großen Karl Malone. Beim 138:134 nach Verlängerung über die Phoenix Suns stellte Markkanen mit 51 Punkten einen persönlichen NBA-Rekord auf. Er ist der erste Profi, der in diesem Jahrhundert im Trikot der Jazz die magische Marke von 50 Zählern übertraf. 1998 war dies Klublegende Malone, "The Mailman" genannt, zum bislang letzten Mal gelungen.

Markkanen tütete den Sieg mit zwei Freiwürfen 1,9 Sekunden vor dem Ende der Overtime ein. Er verdanke die starken Zahlen "immer" den Teamkollegen, sagte der 28-Jährige nach dem Erfolg. "Sie bringen mich in tolle Positionen, und ich muss nur noch treffen und aggressiv bleiben."

Sein bisheriger Karrierebestwert waren 49 Punkte vom 5. Januar 2023. Der 14-malige Allstar und zweimalige Olympiasieger Malone (62) hatte am 7. April 1998 im Spiel gegen die Golden State Warriors 56 Punkte erzielt.