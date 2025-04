Anthony, Howard und Bird vor Aufnahme in Hall of Fame

Die ehemaligen NBA-Stars Carmelo Anthony und Dwight Howard sowie die Frauenbasketball-Ikone Sue Bird werden in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Massachusetts aufgenommen. Das Trio zählt zum Jahrgang 2025, der am Samstag offiziell bekannt gegeben wurde. Ins legendäre orangefarbene Jackett schlüpfen die neuen Mitglieder am 5. und 6. September.

"Der diesjährige Jahrgang verkörpert Exzellenz, Innovation und eine anhaltende Leidenschaft für den Basketball – durch bahnbrechende Leistungen, Führungsqualitäten abseits des Feldes oder durch die globale Weiterentwicklung des Sports", sagte John Doleva, Geschäftsführer der Naismith Hall of Fame, in einer Stellungnahme.

Anthony hatte 2023, genau 20 Jahre nach seinem NBA-Debüt bei den Denver Nuggets, seine Karriere beendet. Er rangiert mit 28.289 Punkten auf Platz zehn der ewigen NBA-Scorerliste. Howard, Nummer 1 des Drafts von 2004 und Ikone der Orlando Magic, verhalf in seiner NBA-Karriere mit seiner defensiven Stärke unter anderem den Los Angeles Lakers 2020 zur Meisterschaft. Die fünfmalige Olympiasiegerin Bird gilt als eine der besten Spielerinnen der WNBA-Geschichte, die langjährige Spielmacherin der Seattle Storm beendete 2022 nach 21 Saisons ihre Laufbahn.

Zu den weiteren am Samstag bekannt gegebenen Mitgliedern der Hall of Fame gehört unter anderem auch das "Redeem Team" der US-Männer, das 2008 olympisches Gold gewann. Anthony und Howard gehörten beide diesem Team an, ebenso wie Dwyane Wade, Kobe Bryant, Jason Kidd, LeBron James, Chris Paul, Chris Bosh, Deron Williams, Tayshaun Prince, Carlos Boozer und Michael Redd.