Bittere Diagnose: Mo Wagner erleidet Kreuzbandriss

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Basketball-Weltmeister Moritz Wagner hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird nach einer Operation bis zum Saisonende ausfallen. Dies teilte sein Team Orlando Magic mit. Damit ist auch eine Teilnahme des 27-Jährigen an den EM im Sommer 2025 höchst unwahrscheinlich.

Wagner hatte sich am Samstag beim Sieg Orlandos Magic gegen Miami Heat verletzt. Ein MRT brachte am Sonntag Aufschluss über die Schwere der Verletzung. Der ältere der beiden Wagner-Brüder im Magic-Trikot hatte seinen Vertrag vor der Saison um zwei Jahre verlängert und spielte bis Samstag sein bestes NBA-Jahr. In 30 Partien kam er auf durchschnittlich 12,9 Punkte.

Sein Bruder Franz fällt derzeit ebenfalls aus, dürfte seine Bauchmuskel-Verletzung aber im Januar auskuriert haben. Zudem fehlt bei Orlando Topstar Paolo Banchero ebenfalls seit Wochen.