Im reformierten Format des All-Star Games setzt sich das Team der "USA Stars" um Anthony Edwards gegen die Konkurrenz durch.

Anthony Edwards hat das Team der "USA Stars" zum Sieg beim reformierten All-Star-Game der NBA geführt. Die aus jungen us-amerikanischen Spielern zusammengesetzte Mannschaft setzte sich im Finale des Mini-Turniers deutlich mit 47:21 gegen das aus arrivierten Profis bestehende Team "USA Stripes" um den nun 22-maligen All-Star LeBron James durch. Edwards kam in drei zwölfminütigen Partien auf insgesamt 32 Punkte und wurde zum MVP gewählt.

In dem reformierten Turnierformat mit insgesamt vier Spielen hatten sich beide US-Teams zuvor in einer Gruppenphase gegen eine von Victor Wembanyama angeführte Weltauswahl aus internationalen Spielern durchgesetzt. Beim 35:37 gegen das junge US-Team kam Wembanyama auf starke 14 Punkte. Der Franzose habe "den Ton angegeben", sagte Edwards im Anschluss: "Das hat mich auf jeden Fall wachgerüttelt."