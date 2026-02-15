Obwohl er die gesamte Saison verletzt ausfällt, gewinnt Damian Lillard den Dreierwettbewerb beim All-Star Weekend der NBA.

Der langzeitverletzte Basketball-Star Damian Lillard hat den Dreierwettbewerb am Allstar-Wochenende der NBA gewonnen. Der 35 Jahre alte Spielmacher von den Portland Trail Blazers setzte sich im Finale mit 29:27 gegen Devin Booker von den Phoenix Suns durch. Lillard gewann in Los Angeles den Contest nach 2023 und 2024 zum dritten Mal, womit er den Rekord von Larry Bird und Craig Hodges einstellte.

"In einer Saison, in der ich nicht spiele, hat mir die Liga erlaubt, hierherzukommen und so etwas zu machen, um etwas Wettkampf zu erleben, ein bisschen Druck zu spüren und wieder vor den Fans zu stehen. Das war eine großartige Erfahrung", sagte Lillard.