Franz Wagner als Bobblehead: "Supercool"

Franz Wagner gibt es jetzt auch in ganz klein, endlich ist eine sogenannte Bobblehead-Figur vom Weltmeister auf dem Markt. "Das ist supercool", sagte der Basketballstar von Orlando Magic am Rande des Spiels gegen die Los Angeles Lakers, "ich kann es nicht erwarten, das meiner Mutter zu zeigen."

Bobbleheads, übersetzt Wackelköpfe, werden schon länger mit NBA-Stars als Vorbild angefertigt und verkauft - natürlich auch vom deutschen Idol Dirk Nowitzki. "Wenn es so was gibt, weißt du, dass du es geschafft hast", sagte Wagners älterer Bruder Moritz und bestaunte die Figur, die am Montag vorgestellt wurde und gut zehn Zentimeter groß ist.

Franz Wagner ist in einer Jubelpose dargestellt. "Die Haare sind besser als im echten Leben", scherzte der Berliner, als er die Figur beschreiben sollte. Wann der Bobblehead für die Fans in Online-Shops erhältlich sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.