Defensiv ist er im Eins-gegen-Eins mindestens ein solider Verteidiger, überzeugt aber auch als Help Defender, wenn seine Teamkollegen in der Defense ins Schwimmen kommen. Dafür spricht auch sein individuelles Defensive Rating von 105,0 - noch besser als der Teamdurchschnitt.

Wagner findet nach Anfangsschwierigkeiten immer besser seinen Wurf. Doch was den gebürtigen Berliner besonders auszeichnet, sind all die Dinge, die er abseits des Scorings mitbringt. Seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit.

Offensiv beweist Wagner auch in dieser Saison eine gute Spielübersicht und hohen Basketball-IQ. Er ist sicher kein Point Forward, der alle Spielzüge einleiten kann, aber er weiß, wie er Lücken in die gegnerische Defense reißt und seine Mitspieler in Szene setzt.

Franz Wagner in der NBA: Perfektes Match in Orlando

Wagner ist aktuell Topscorer und der sogenannte "Glue Guy" zugleich. An ihm können sich seine Teamkollegen hochziehen, wenn es nicht läuft. Der Berliner macht fast immer das richtige Play und kann das Spiel so positiv beeinflussen, auch wenn sein Wurf mal nicht fällt. Auf Franz können sich die Magic fast immer verlassen.

Zudem ist der WM-Held in der perfekten Situation, um in Florida über die gesamte Saison Erfolg zu haben. Banchero gilt als Star des Teams. Er ist einer der vielversprechendsten Youngster der Liga und kann Wagner vor allem Offensiv entlasten.

So kann sich der Deutsche mehr auf andere Aspekte seines Spiels konzentrieren. Trotzdem wird es auch in der Offense genug Würfe für ihn geben. Wer langfristig Erfolg haben und in den Playoffs weit kommen will, braucht zwei Stars, die auf All-Star-Niveau spielen. Orlando hat mit Wagner und Banchero zwei Franchise-Stützen gefunden.