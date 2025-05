OKC mit dem Deutschen Isaiah Hartenstein gerät in den NBA-Playoffs wieder in Rückstand, derweil gelingt den Cavs gegen Indiana der Anschluss.

Basketballer Isaiah Hartenstein ist mit Oklahoma City Thunder im Playoff-Viertelfinale der NBA erneut in Rückstand geraten. In Spiel drei verlor das beste Team der Hauptrunde bei den Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic mit 104:113 nach Verlängerung und liegt in der Best-of-seven-Serie nun mit 1:2 zurück.

Nach Oklahomas Statement-Sieg zum Ausgleich (149:106) entwickelte sich in der Ball Arena in Denver ein ähnliches Spiel wie beim Krimi zum Auftakt der Serie, den die Nuggets mit 121:119 für sich entscheiden konnten. 15 Mal wechselte die Führung, der dreimalige MVP Jokic verpasste mit einem Buzzer Beater die Entscheidung in der regulären Spielzeit, die Verlängerung gewann Denver dann aber deutlich mit 11:2. Auch, weil Hartenstein alle drei seiner Wurfversuche liegen ließ.

Sonntag, 11. Mai, 2:30 Uhr: Spiel 3 - Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Spiel 3 - Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Sonntag, 11. Mai, 21:05 Uhr: Spiel 4 - Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Spiel 4 - Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Insgesamt erzielte der deutsche Center mit zehn Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double, ebenso wie seine Teamkollegen Shai-Gilgeous Alexander (18/13) und Chet Holmgren (18/16) sowie auf der anderen Seite Jokic (20/16). Der Serbe erwischte zunächst keinen guten Tag, traf keinen seiner zehn Versuche von der Dreierlinie, in der Verlängerung dagegen saßen beide Versuche aus der Zone. Topscorer der Begegnung war OKC-Guard Jalen Williams mit 32 Punkten.

"Das waren alle", sagte Jamal Murray, mit 27 Punkten bester Werfer der Nuggets: "Sie sind ein tolles Team. Sie haben uns die ganze Nacht auf die Probe gestellt, und wir konnten dranbleiben und den Sieg holen. Es war also ein guter Mannschaftssieg."